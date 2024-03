Braunschweig. Zwischen John-F.-Kennedy-Platz und Hauptbahnhof werden Weichen saniert. Die Linien 1, 2 und 10 fahren anders. Das teilt die BSVG mit.

Weichen des Gleisdreiecks am Braunschweiger Hauptbahnhof werden ab Betriebsbeginn am Montag, 11. März, saniert. Das teilt die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft (BSVG) mit. Bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 7. April, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass die Linien 1, 2 und 10 umgeleitet werden.

Straßenbahnlinien 1, 2 und 10 fahren in Braunschweig nicht zischen Rathaus und Hauptbahnhof

Laut BSVG fahren die Straßenbahnen in dem Zeitraum nicht zwischen den Haltestellen Rathaus und Hauptbahnhof, sondern werden über die Halte St. Leonhard/Stadthalle umgeleitet. Der Streckenabschnitt zwischen John-F.-Kennedy-Platz und Hauptbahnhof wird für Bahnen nicht befahrbar sein.

Das bedeutet, dass die Haltestellen Schloss, John-F.-Kennedy-Platz und Campestraße nicht bedient werden. Stattdessen werden die Bahnen an den Haltestellen Georg-Eckert-Straße, Museumstraße, Am Magnitor, St. Leonhard (Stadthalle) und Willy-Brandt-Platz halten.

Wegen der Umleitung kommt es auf den betroffenen Linien teilweise zu Fahrzeitänderungen. Die BSVG informiert digital, unter anderem über die „Meine BSVG“-App.

