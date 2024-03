Braunschweig. Auf der Celler Straße in Braunschweig ist es zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Nach Polizeiangaben ist eine Person verletzt.

Verkehrsunfall am frühen Nachmittag in Braunschweig: Auf der Celler Straße hat es zwischen 14 und 15 Uhr gekracht. Laut ersten Informationen der Polizei hat es bei dem Unfall einen Verletzten gegeben.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen auf der Celler Straße in Höhe der Besselstraße. Fotos vom Unfallort zeigen zum einen einen beschädigten weißen Transporter, der offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten ist und erst an einem Baum zum Stehen kam. Bei dem Fahrzeiug ist die Front extrem beschädigt. Zudem war an dem Unfall wohl auch noch ein zweites Fahrzeug beteiligt. Der Pkw, ein schwarzer Mercedes Kombi, ist im vorderen Türbereich beschädigt.

Stau durch Unfall auf Celler Straße in Braunschweig: Fahrzeuge der BSVG müssen Umweg fahren

Nach ersten Angaben der Polizei soll bei dem Unfall mindestens eine Person verletzt worden sein. Nach Augenzeugenberichten wurde in einem der vier Rettungswagen, die vor Ort im Einsatz waren, eine Person behandelt. Ebenfalls im Einsatz: drei Streifenwagen der Polizei sowie ein Fahrzeug der Feuerwehr.

Auf der Celler Straße kam es in Höhe der Besselstraße zu einem Unfall. © FMN | Bernward Comes

Wie die Polizei motteil, kommt es durch den Unfall zu Verkehrsbehinderungen, von denen auch die Busse der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) betroffen sind, die seitdem vorerst eine Umleitung fahren.

red