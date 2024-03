Braunschweig. Steven Mahoni und Dominik Kuschmieder vom Malerkollektiv „AKA“ zeigen fliegende Pommes, Donuts und einen Burger. Worum es ihnen geht.

Eine große Wandmalerei ist seit wenigen Tagen am ehemaligen Horten-Galeria-Kaufhaus am Bohlweg zu sehen. Das Kunstwerk erstreckt sich über die vier Ebenen des Schaufensters gegenüber der Fußgängerzone und ist Teil der Reihe „SEGMENTE – Malerische Positionen im ehemaligen Horten“. Erschaffen wurde das Bild von dem Maler-Kollektiv „AKA“. Dahinter stehen Steven Mahoni und Dominik Kuschmieder, die sich 2021 zusammengeschlossen haben, um gemeinsam künstlerische Wege zu erkunden.

Laut einer Pressemitteilung des Kunstvereins WRG Studios verstehen die beiden Kunst im öffentlichen Raum nicht als bloßes Dekor, sondern als Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit wichtigen Alltagsthemen. Für ihre aktuelle Präsentation mit dem Titel „KONNSUMM!!!!!“ haben sie sich mit unbedachtem Lebensmittelkonsum befasst. Zu sehen ist ein blauer Hintergrund, auf dem Pommes, Donuts und ein Burger herabfallen. „Auf der untersten Ebene erwartet der weit geöffnete Mund einer allseits bekannten Comicfigur (Homer Simpson) sehnsüchtig das Eintreffen der Nahrung. Scheinbar ist hier für kein Aufwand vonnöten. Die Figur kümmert sich anscheinend nicht um die Jagd, geht weder Sammeln noch Kultivieren, weder auf den Markt noch in die Küche.“

Freie Sicht auf die Wandmalerei von Steven Mahoni und Dominik Kuschmieder am ehemaligen Horten- beziehungsweise Galeria-Kaufhaus in Braunschweig © FMN | Bernward Comes

Malerei im Ex-Warenhaus in Braunschweig: Woher kommt das Essen?

Die zentralen Fragen aus Sicht der beiden Künstler: Woher kommt das Essen? Wer verantwortet den Nahrungsmittelregen? Oder befindet sich die Comicfigur in einer Art Schlaraffenland, einem kulinarischen Eldorado, einem Fastfood-Himmel? Ist die schiere Masse überhaupt konsumierbar? Fällt das meiste daneben oder erstickt die Figur letztlich daran?

Dominik Kuschmieder studierte Freie Kunst an der HBK Braunschweig in den Fachbereichen Bildhauerei und Malerei bei Prof. Raimund Kummer und Prof. Hartmut Neumann. 2021 erhielt er sein Diplom mit Auszeichnung. Derzeit ist er Stipendiat des Werkstipendiums „Abdruck“ der Städtischen Galerie Wolfsburg und der Braunschweigischen Stiftung. „Meine bisherige Malerei ist stark von figurativen und abstrakten Elementen geprägt, die eine deutliche Inspiration aus dem bewegten Comicfilm erkennen lassen“, erläutert er. „Meine Malereien bereichere ich durch verschiedene Texturen, Farbschichten und Muster.“ Kuschmieder lebt und arbeitet in Braunschweig.

Steven Mahoni hat sich autodidaktisch in das Feld der Malerei begeben. In seinen aktuellen Malereien entstehen Fratzen und maskenhafte Gesichter. Den Betrachter fixierend, blicken sie vom Bildträger. Anlehnungen aus Street Art und Graffiti sind erkennbar. Steven Mahoni lebt und arbeitet in Erfurt.

Kunstwerk in Braunschweig ist bis zum 30. April zu sehen

Die Arbeit „KONNSUMM!!!!!“ ist eine Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit „BOOOM!“ im Kunstschaufenster des Hallenbades Wolfsburgs 2022 und ihrer Präsentation im Kunstverein „WRG Studios“ bei den „Open Studios“ mit: „Un mélange de dix- mille avec unsoupcon de lignes droites et couleurs vinves.“ Es handelt sich ihnen zufolge um ein Manifest für lautes Nachdenken, Inspiration und Engagement für eine gesünder ernährte und gerechter verteilende Welt, für ein kritisches Konsumieren. Das Kunstwerk ist bis zum 30. April zu sehen. Gefördert wird es vom städtischen Fachbereich Kultur und Wissenschaft und von der Volksbank Brawo als Eigentümerin der Immobilie.

red