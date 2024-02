Braunschweig. Aktionstag am Donnerstag: „Kümmern ist politisch.“ Es geht um die ungleiche Verteilung und die geringe Wertschätzung von Sorgearbeit.

Zum „Equal Care Day“ am Donnerstag, 29. Februar, ruft die Braunschweiger Gleichstellungsbeauftragte Marion Lenz gemeinsam mit der Frauenberatungsstelle, Verdi und DGB unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum zu einem Aktionstag auf. Er steht unter dem Motto „Kümmern ist politisch“ und beginnt um 16 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Schlossplatz.

„Equal Care“ meint die faire und gleichwertige Verteilung von Sorgearbeit jeglicher Art, egal ob professionell oder privat, bezahlt oder unbezahlt, stationär oder ambulant, Erziehung oder Pflege. Der „Equal Care Day“ findet nur alle vier Jahre statt (in Schaltjahren). Er soll auf die ungleiche Verteilung von Sorgeverantwortung und auf die geringe Wertschätzung der Sorgearbeit hinweisen.

„Überall fehlen Fachkräfte in Betreuung, Pflege, Bildung und zahlreichen weiteren professionellen Fürsorgebereichen“, heißt es in der Ankündigung. „Die Versorgungslücken werden vielfach im privaten und familiären Umfeld aufgefangen. Diese Entwicklung führt zunehmend zu einer Überlastung und zur Erschöpfung der Betroffenen.“

Demo in Braunschweig soll Sorge-Notstand sichtbar und hörbar machen

Betroffene Menschen, aber auch Institutionen, Organisationen und Projekte sind aufgerufen, gemeinsam den Sorge-Notstand sichtbar und hörbar zu machen. Marion Lenz nennt drei Beispiele, stellvertretend für viele andere Sektoren: Demnach fehlen laut dem Berufsverband für Pflegeberufe in der Pflege bundesweit 200.000 Vollzeitkräfte, Tendenz steigend, bei gleichzeitig steigendem Pflegebedarf. Nach den Prognosen der Kultusministerkonferenz werden bis zum Jahr 2035 fast 24.000 Lehrkräfte fehlen – doch gleichzeitig soll der Unterricht an Grundschulen ausgeweitet werden. Und laut der Bertelsmann-Stiftung fehlten im vergangenen Jahr in Deutschland 384.000 Kita-Plätze bei einem ebenfalls steigenden Betreuungsbedarf.

Der Frauenanteil liege in diesen Berufsgruppen bei rund 80 Prozent. „Zudem übernehmen Frauen auch den größten Teil der unentgeltlichen Sorge-Arbeit“, so Lenz. „Diese ungerechte Verteilung der Sorgearbeit erlebt zu Krisenzeiten eine zunehmende Verschärfung. Dies zeigte sich gerade in der Corona-Pandemie. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung belegt, dass die erforderlichen Sorge-Tätigkeiten während des Lockdowns in überwiegender Mehrheit von Frauen geleistet wurden, teilweise unter erheblichen, und nicht nur finanziellen Einbußen.“ Der Studie zufolge haben 27 Prozent der befragten Mütter mit Kindern unter 14 Jahren, aber nur 16 Prozent der Väter aufgrund der zusätzlichen Sorge- und Betreuungsaufgaben ihre Arbeitszeit reduziert.

Braunschweiger Gleichstellungsbeauftragte: Hilfesysteme vor dem Kollaps bewahren

Lenz appelliert: „Um die Hilfesysteme vor einem Kollaps zu bewahren und um Menschen, die Sorgeverantwortung übernehmen, vor der Überlastung, aber auch vor Verarmung und Altersarmut zu schützen, braucht es gesamtgesellschaftlich Lösungsmodelle. Für den hierfür erforderlichen gesellschaftlichen Diskurs soll der Aktionstag ein erster Anstoß sein.“

Um 16 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Schlossplatz mit einem Grußwort von Bürgermeisterin Cristina Antonelli-Ngameni und weiteren Redebeiträgen. Im Anschluss ist eine Demo durch die Innenstadt geplant. Um 17.30 Uhr wird die Abschlussveranstaltung im Roten Saal durch Nicole Kumpis, Vorständin des DRK, eröffnet. Es folgen Impulsvorträge durch Professorinnen der TU Braunschweig. Studierende der HBK werden Care-Clips präsentieren.

