Braunschweig. Ein Video unseres Accounts „Yes BS“ sorgte für über hundert Kommentare: Nehmen Autos zu viel Platz weg und kommen bald die Esel zurück?

Eines ist in Deutschland und vor allem in unserer Auto- und VW-Region Braunschweig so sicher wie das Amen in der Kirche: Geht es um die Notwendigkeit von Autos und Parkplätzen, sind hitzige Diskussionen vorprogrammiert.