Braunschweig. Immer mehr Parkplätze in der Innenstadt von Braunschweig werden kostenpflichtig. Pendler fühlen sich abgezockt und vergrämt.

Glück gehabt: Nach rund 100 Kilometern Anreise hat Thomas Förster (Name von der Redaktion geändert) einen Parkplatz ergattert. Kostenlos. Förster wohnt in Südniedersachsen und pendelt mehrmals die Woche in die Braunschweiger Innenstadt. Die Fahrt über die A7 und A39 ist nicht so nervenaufreibend wie die letzten 100 Meter bis zum Arbeitsort.