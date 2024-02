Braunschweig. Die CDU im Westlichen Ringgebiet fordert Änderungen am Harz&Heide-Gelände. Von dort soll es per Bus in die Innenstadt gehen.

Seit in Braunschweigs Innenstadt überall Parkschein-Automaten stehen, ist es besonders für Auswärtige kompliziert, kostenlos innenstadtnah zu parken. Eine zusätzliche Parkfläche könnte vielleicht auf dem Harz&Heide-Gelände an der Theodor-Heuss-Straße entstehen.