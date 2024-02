Braunschweig. Erfolgsautor Martin Korte von der TU Braunschweig erklärt, wie unser Gehirn reagiert, wenn wir kommunizieren und was dafür wichtig ist.

Gehirnwellen synchronisieren sich, wenn Menschen wirklich miteinander interagieren. Neurowissenschaftler untersuchen normalerweise ein Gehirn nach dem anderen. Sie beobachten, welche Gehirnareale in welchem Teil eines einzelnen Gehirns aktiviert werden, wenn eine Person zum Beispiel bestimmte Wörter liest oder ein Computerspiel spielt. Da es sich bei uns Neurowissenschaftlern jedoch um soziale Tiere handelt, machen wir einen Großteil unserer Arbeit gemeinsam – wir stellen im Team Hypothesen auf, rätseln über Probleme und stimmen Versuchspläne ab. In zunehmendem Maße beziehen Forscher diese Realität in ihre Untersuchungen von Gehirnen mit ein und untersuchen eine Gemeinschaft von Gehirnen und nicht nur einzelne Ausprägungen dieses besonderen Organs.