Braunschweig. Gemeinsam für die Ukraine: Bei der Kundgebung vor dem Braunschweiger Rathaus ertönen emotionale Klänge und Solidaritätsbekundungen.

„Wozu sind Kriege da?“ – diese Frage stellte schon Udo Lindenberg 1981 im Zuge des Kalten Krieges. Vier Dekaden später bleibt die Frage nach dem Sinn von Kriegen noch immer unbeantwortet und ist aktueller denn je. Am 24. Februar 2022 griff Russland die Ukraine an. Seitdem herrscht wieder Krieg in Europa. Zwei Jahre später versammeln sich mehrere Hundert Menschen am Samstagvormittag vor dem Braunschweiger Rathaus, um an die russische Invasion auf die Ukraine zu erinnern und ihre Solidarität zu bekunden.