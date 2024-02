Braunschweig. Ein neues Spiegelei ist in der Innenstadt aufgetaucht. Ein Leser findet ein weiteres, bis dato unbekanntes Exemplar. Geht‘s wieder los?

Lange ist es still gewesen um die Spiegelei-Künstler, die im vergangenen Jahr in Braunschweig und Umgebung immer wieder Eier aus Styropor an Hausfassaden, Schilder und Brückenpfeiler klebten. Doch nun scheint die Künstlergruppe wieder aktiv zu werden.