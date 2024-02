Braunschweig. Ob Brille oder Rasenmäher – kaputte Dinge müssen nicht gleich in den Müll geworfen werden. Hier werden sie in Braunschweig repariert.

Der Rechner qualmt, das Fahrrad schleift und die Schuhe sehen auch nicht mehr aus wie neu. Also wegwerfen und einfach neu kaufen? Wieso nicht lieber Dingen, die einem monate- oder jahrelang zu Seite gestanden haben, eine zweite Chance geben? Auch im Sinne eines nachhaltigen Lebensstils tut man damit der Umwelt und seinem Geldbeutel einen Gefallen. In Braunschweig gibt es zahlreiche, teils traditionsreiche Geschäfte, in denen Gegenstände des täglichen Lebens repariert werden. Eine Übersicht einiger Reparatur-Services: