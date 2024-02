Braunschweig. Die Filmemacherin von „Systemsprenger“ zeigt mit „The Outrun“ das Drama um eine alkoholabhängige Studentin. Ein Interview.

Ihr Film wird als einer der Höhepunkte der Berlinale gehandelt: Die gebürtige Braunschweigerin Nora Fingscheidt (41) zeigt mit ihrem Drama „The Outrun“ erneut, dass sie tief in menschliche Seelen blicken kann. Ihr Film basiert auf einer autobiografischen Erzählung der Journalistin Amy Liptrot, die in „Nachtlichter“ ihre Alkoholabhängigkeit und den Entzug schildert. Die vierfach oscarnominierte Schauspielerin Saoirse Ronan („Lady Bird“, „Little Women“) spielt im Film die 29-jährige Biologiestudentin Rona, die aus London auf die rauen, kargen schottischen Orkney-Inseln flieht, wo sie aufgewachsen ist und sich nun Heilung von ihrer Sucht ersehnt. „The Outrun“ (deutsch: das Entkommen) lief auf der Berlinale in der Sektion „Panorama“ und steht somit nicht im Wettbewerb um die Bären, da der Film seine Weltpremiere bereits auf dem Sundance Festival in den USA hatte.