Braunschweig. Wer bestimmt eigentlich über das Warensortiment und die Anbieter der Wochenmärkte? Die Stadt Braunschweig und die TU geben Antworten.

Wer gerne auf den Wochenmarkt gehen möchte, der wird in Braunschweig fündig. Von Dienstag bis Sonntag gibt es im Stadtgebiet bis zu drei Marktveranstaltungen täglich. Die Marktbeschicker bieten ihren Kunden eine große Auswahl an frischen Produkten an.