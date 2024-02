Braunschweig. Im Heizkraftwerk Mitte an der Hamburger Straße musste die Feuerwehr einen Brand im Tageskohlebunker bekämpfen. Das ist passiert.

Im Heizkraftwerk Mitte von BS-Energy an der Hamburger Straße in Braunschweig, ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Braunschweig war mit etlichen Einsatzwagen vor Ort.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude, wie Julia Lübcke auf Nachfrage Auskunft gibt, PR-Referentin in der Pressestelle von BS-Energy. Kurz vor 14 Uhr konnte sie Entwarnung geben: „Es ist alles unter Kontrolle. Die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet und das Feuer hatte keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb.“ Sie erklärt: „Es handelte sich um einen Schwelbrand im Tageskohlebunker.“

Im Gebäude wurde eine starke Rauchentwicklung verzeichnet, doch außen sah man nichts. © FMN Niedersachsen | Jörg Koglin

Es komme ab und an vor, dass die gelagerte Kohle im Bunker eine stärkere Hitze entwickele und dadurch ein Schwelbrand wie aktuell entstehe, das sei nichts Außergewöhnliches, so Lübcke. Aus Sicherheitsgründen, damit der Brand sich nicht auf andere Bereiche ausbreiten kann, komme die Feuerwehr in einem solchen Fall mit einem größeren Aufgebot.