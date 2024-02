Braunschweig. Billy Ray Schlag erklärt, wie die Arbeit an „Vultures I“ ablief und wie er mit den antisemitischen Äußerungen des Weltstars umgeht.

Rap-Künstler Kanye West ist ein absoluter Weltstar: Seine Alben erreichten in zahlreichen Ländern Gold- und Platin-Status. An seinem neuesten Werk „Vultures I“, von dem sechs Songs zwischenzeitlich in die globale Top 10 bei Spotify einstiegen, arbeitete nun ein Braunschweiger mit: Billy Ray Schlag, in der Stadt vor allem bekannt für das Projekt „ If A Bird“, bei dem er und seine Frau, Tiana Kruškić, junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker fördern.