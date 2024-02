Braunschweig. Jörn Stachura kommentiert das Vorhaben, Familien mit Kindern einen Rabatt beim Grundstückskauf in Wenden zu zahlen.

Wie seltsam: Ausgerechnet diejenigen, die im Neubaugebiet Wenden-West den größten Flächenverbrauch haben, die sollen für ihren Flächenverbrauch belohnt werden, weil sie Kinder haben. Ganz so, als sei die Flächen-Verfügbarkeit in Braunschweig unbegrenzt. Wobei man trefflich darüber streiten kann: Ist der Kinderbonus überhaupt eine Belohnung? Mit 7 Euro je Kind und Quadratmeter fällt der Bonus so gering aus, dass höchst fraglich ist, ob er überhaupt einen Anreiz setzt, in Wenden-West zu kaufen?