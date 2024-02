Braunschweig. Zwei interessante „Combatants for Peace“ werben für Versöhnung. Aber kann so etwas mit einseitigen Vorwürfen wirklich gelingen?

Zwei Männer, ein Projekt. Der Palästinenser Osama Eliwat und der Israeli Rotem Levin gehören zur Gruppe „Combatants for Peace“. Sie werben dafür, dass der Nahost-Konflikt nur durch Dialog und Einfühlung in die jeweils andere Seite gelöst werden kann. „Wir sind nicht als Palästinenser und als Israeli gekommen, sondern als Menschen“, sagt Osama Eliwat gleich zu Beginn. Das klingt schön. Es gibt auch gleich warmen Applaus. Aber irgendwie ist der Satz auch schief. Denn wir alle in der sehr gut gefüllten Braunschweiger Petrikirche sitzen natürlich nur deshalb hier, weil der Gedanke attraktiv ist, dass ein Israeli und (!) ein Palästinenser gemeinsam (!) jetzt endlich mal diesem hochnotschrecklichen Nahost-Dilemma etwas Substanzielles entgegensetzen. Leider gelingt das nicht so richtig.