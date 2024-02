Braunschweig. Ab dem 25. Februar müssen Kunden aus Volkmarode für Bankgeschäfte bis zur Filiale in Gliesmarode fahren. Der Unmut ist groß.

Wer in Volkmarode wohnt und gleichzeitig Kunde der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) ist, der muss sich künftig auf deutliche Einschränkungen einstellen. Das gilt zumindest, was die Vor-Ort-Bankgeschäfte angeht. Ab dem 25. Februar werden die beiden Bankautomaten, ein Geldein- und -auszahlungsgerät (CRS) sowie ein Selbstbedienungsterminal (SBT) am Standort „Im Remenfeld“ abgebaut. Darüber informiert das Kreditinstitut auch mit einem Plakat vor Ort. Die Kunden werden gebeten, sich an die Filiale in der Querumer Straße, nahe des Gliesmaroder Turms, zu wenden.