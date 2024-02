Braunschweig. Kingsley Ben-Adir spielt einen Mann, dem der Unfrieden in seiner Heimat und eine Krankheit zu schaffen machen.

„Reggae ist die Musik des Volkes. Ich will die Menschen zusammenbringen“, sagt Bob Marley in einer Filmszene. Regisseur Reinaldo Marcus Green („King Richard“) hat das Leben der Musiker-Legende verfilmt. Wir zeigen das Biopic am Mittwoch, 14. Februar, als BZ-Filmpremiere im Astor-Filmtheater. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Kino. Der Film ist freigegeben ab 12 Jahren.