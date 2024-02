Braunschweig. Zolmai Halimi verließ sein Land, als die Taliban die Macht übernahmen. Deutschlernen hat für ihn oberste Priorität.

Für Zolmai Halimi sind Deutschkenntnisse der Schlüssel zum Erfolg. Beruflich und privat. Denn nur so könne Integration gelingen, meint er. Der gebürtige Afghane aus Kabul lebt seit November 2022 mit seiner Frau in Braunschweig. Bald will er seine B2-Prüfung ablegen, die ihm ein gehobenes Sprachniveau bescheinigt, mit dem er komplexere Sachverhalte verstehen und sich selbständig ausdrücken kann.