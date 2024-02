Braunschweig. Feierlaune pur: „Karneval Total“ läutet am 9. Februar im Westand das Braunschweiger Karnevals-Wochenende mit Show und Tanz ein.

Karneval hat eine lange Tradition in Braunschweig. Er lässt sich bis ins Jahr 1293 zurückverfolgen und ist damit älter als der Kölner Karneval. Egal ob im Rheinland oder in Niedersachsen – die heiße Phase des Straßenkarnevals beginnt am Donnerstag mit der Weiberfastnacht. In Braunschweig wurde sie in der Vergangenheit von der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft (BKG) ausgerichtet. Als die BKG diese nicht mehr realisieren konnte, sprangen im vergangenen Jahr die Braunschweiger Freibeuter ein und modernisierten sie.