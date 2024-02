Braunschweig. Die 300 Gäste erleben bei der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft einen unterhaltsamen Abend. Das gab es dort zu sehen und zu hören.

Das gab es bisher noch nicht zu sehen: Beim Finale des Großen Büttenabends der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 (BKG) tanzte das Braunschweiger Dreigestirn am Samstag Rock’n’Roll. Prinz und Till federten elastisch. Der Bauer schwenkte in die Knie gehend seinen knorrigen Krückstock. Auch alle anderen Mitwirkenden und viele Zuschauer tanzten ausgelassen – zu Elvis Presleys „Jailhouse Rock“, live gespielt von The Basements, der vielseitigen Rockband der Gaußschule.