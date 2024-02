Braunschweig. Verkehrssicherheit im Blick: Sven Jürgensen folgt auf Jens Wiese. Die länderübergreifende Arbeit soll gefestigt werden.

Zuständig für die schnellen Straßen: Mit der Amtseinführung von Polizeioberrat Sven Jürgensen als neuem Leiter des Polizeikommissariats Bundesautobahn Braunschweig ist das Leitungsteam dieser Dienststelle wieder komplett, teilt die Polizei mit. Der 37-jährige Braunschweiger leitete zuletzt ein Dezernat im Führungsstab der Polizeidirektion Braunschweig und folgt auf Polizeioberrat Jens Wiese, der im Dezember mit der Leitung des Polizeikommissariats Helmstedt betraut wurde.

Für Sven Jürgensen gelte es, die Arbeit seines Vorgängers fortzuführen, die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen weiter zu verbessern und die gerade auf den Autobahnen erforderliche länderübergreifende Polizeiarbeit zu konsolidieren, heißt es in der Mitteilung. Polizeipräsident Michael Pientka betonte: „Das Autobahnkommissariat ist eine sehr spezielle Dienststelle, die hohe Anforderungen an die Fachkompetenz und die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an die Ausstattung mit Einsatzmitteln stellt. Ich bin davon überzeugt, dass sich Sven Jürgensen mit vollem Einsatz dieser Aufgabe widmen und sich mit eigenen kreativen Ideen einbringen wird und dabei gleichzeitig offen für neue Impulse ist.“

„Mit seinem aufgeschlossenen und bürgerorientierten Auftreten wird Jens Wiese auch an neuer Wirkungsstätte in Helmstedt kompetent und professionell die polizeiliche Arbeit verantworten“, sagte Pientka bei der Verabschiedung. Beiden Führungskräften wünschte er, dass sie sich weiterhin mit viel Elan und Freude sowohl zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger als auch der anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red