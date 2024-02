Braunschweig. Motorsportfan und Sim-Racer Yannik Haustein macht das legendäre Prinzenparkrennen in Braunschweig als virtuelles Game erlebbar.

Bei der 90-Grad-Kurve am Polizeisportverein heißt es aufpassen und in der Spur bleiben. Genauso haarig ist das Kopfsteinpflaster der Jasperallee, das die Piloten fast aus dem Sitz hebt. 86 Jahre nach dem ersten Startschuss können im Prinzenpark wieder Rennen gefahren werden. Nicht real, aber virtuell. Der Braunschweiger Yannik Haustein und der Argentinier Sergio Loro haben in mühevoller Kleinarbeit zunächst alle Fakten rund um das legendäre Nachkriegsrennen in Braunschweig zusammengetragen und anschließend die Piste am Rechner nachgebaut.