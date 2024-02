Braunschweig. Von Zahnputz-Apps bis Nachputzen: Wie Eltern die Mundgesundheit ihrer Kinder sichern können und was beim Zahnarztbesuch wichtig ist.

Mit Wasser abspülen, einen Klecks Zahnpasta drauf – und dann beginnen die längsten zwei Minuten des Tages. Zähneputzen macht in keinem Alter Spaß, aber es muss sein. Und zwar vom ersten Zahn an. Was bei der Pflege beachtet werden sollte und wie sie Kindern die Angst vor dem Zahnarztbesuch nimmt, erklärt Zahnärztin Nadine Neumann. Die 45-Jährige besitzt gemeinsam mit Dr. Sebastian Hoffmann die Praxen Za-H-N in Braunschweig und Kissenbrück.