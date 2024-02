Braunschweig. Es soll sich als Anlaufstelle und Beratungszentrum rund um Klima- und Umweltschutz etablieren. Jetzt startet die Bürgerbeteiligung.

Die Stadt lädt alle Interessierten zur Auftaktveranstaltung des Beteiligungsprozesses für das geplante Braunschweiger Nachhaltigkeitszentrum ein. Dabei geht es um die Entwicklung einer Strategie und eines Nutzungskonzepts. Das Nachhaltigkeitszentrum soll sich als Anlaufstelle und Beratungszentrum für alle Fragen rund um Klima- und Umweltschutz etablieren. Die Veranstaltung mit Umweltdezernent Holger Herlitschke und dem Team des Klimaschutzmanagements findet am Donnerstag, 29. Februar, um 17 Uhr statt. Der Veranstaltungsort wird den Teilnehmenden nach der Anmeldung mitgeteilt.

Das Nachhaltigkeitszentrum ist eine prioritäre Maßnahme aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept 2.0, das der Rat im Herbst 2022 beschlossen hat. Das Zentrum soll am Bohlweg 55 entstehen, neben der Filiale von „Burger King“. Es ist gedacht als „Arbeits- und Veranstaltungsort sowie Treffpunkt zur Stärkung nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Stadt und Region“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ziel ist es, lokale Initiativen und Aktivitäten zu unterstützen.

Auftaktveranstaltung ist offen für alle Interessierten

„Um dies zu erreichen, werden potenzielle Nutzerinnen und Nutzer und Interessierte von Anfang an aktiv in die Konzeptentwicklung eingebunden“, so die Stadtverwaltung. Der zweiphasige Beteiligungsprozess zur Konzeptentwicklung wird demnach vom Braunschweiger Büro „merkWATT“ moderiert, das auf Klimaschutz, regionale Entwicklung und die Gestaltung komplexer Beteiligungsprozesse spezialisiert ist. In der ersten Phase im Frühjahr 2024 soll es um Inhalte, Formate und Nutzergruppen des Zentrums gehen. „Auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich bei den öffentlichen Veranstaltungen mit ihren Ideen und Bedürfnissen einbringen.“ In der zweiten Phase werden die Ergebnisse zum künftigen Nutzungskonzept verdichtet und mit der Stadt als Förderer abgestimmt. Daran beteiligt sind laut der Verwaltung insbesondere die absehbaren Nutzergruppen des Zentrums.

Die Auftaktveranstaltung ist offen für alle Interessierten, die sich an der Gestaltung des Nachhaltigkeitszentrums beteiligen wollen. Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung: www.braunschweig.de/nachhaltigkeitszentrum. Angesichts begrenzter räumlicher Kapazitäten bleibt eine vorzeitige Schließung der Anmeldung vorbehalten, ergänzt die Stadtverwaltung.

red