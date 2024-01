Braunschweig. Sicherer Schulweg dank Braunschweiger Bürgerinitiative: Gliesmaroder Straße erhält lang erwartete Ampelanlage.

Die neue Ampelanlage in der Gliesmaroder Straße soll endlich kommen. Die Realisierung an der Kreuzung Wilhelm-Bode-Straße und Gliesmaroder Straße, die ursprünglich für das Jahr 2021 geplant war, verzögerte sich aufgrund der pandemischen Lage und der Vielzahl anderer städtischer Bauprojekte in 2021.