Braunschweig. Vor 80 Jahren wurde der Süden der Stadt bombardiert. Es gab viele Tote, Verletzte und Zerstörung. Erinnerung in drei Stadtteilen.

In den drei heutigen Braunschweiger Stadtteilen Geitelde, Leiferde und Mascherode wird an diesem Dienstag mit Veranstaltungen in der jeweiligen Ortskirche, einem Pfarrheim sowie auf zwei Friedhöfen an den Bombenangriff nordamerikanischer Flugzeuge am 30. Januar 1944 erinnert. Dazu laden Stadtteil-Heimatpfleger, Gemeinden und Vereine ein.