Braunschweig. Die Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß 1965 bietet ein abwechslungsreich-närrisches Programm, diesmal im Millenium Event Center.

Es dauerte nicht lange, bis der Käse dem Panzerknacker an die Schultern fasste – und bis der Höhlenforscher der FBI-Agentin hinterherlief. Die erste Polonaise bei der Karnevalsshow „’ne Kappe Buntes“ der Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß 1965 (MKG) wurde am Samstag durch einen drolligen Satz eingeleitet. „Jetzt möchte ich Sie doch noch eine Stufe mehr fordern. Seien Sie gespannt“, sagte eine Sängerin der komplett in Pink auftretenden Four Ladies, als die rund 600 Gäste schon ausgelassen schunkelten. Und dann begann „Humba Täterä“.