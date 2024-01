Braunschweig. Bei dem Demozug quer durch die Innenstadt haben die Veranstalter auch dem Holocaust gedacht und fordern: „Nie wieder Völkermord“.

In der Innenstadt von Braunschweig haben am Samstagnachmittag etwa 200 Menschen unter dem Motto „Für Frieden und gegen Völkerrechtsverletzungen in Palästina und Jemen“ demonstriert. Nach einer Kundgebung auf dem Schlossplatz zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten über den Bohlweg Richtung Hagenmarkt und wieder zurück und durchquerten dabei auch die Fußgängerzone Damm und setzen ihre Kundgebung vor dem Rathaus fort. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.