Braunschweig. Die katholische Cyriakus-Gemeinde bietet einmal pro Monat in der Weststadt einen Mittagessen an, bis der Gabenzaun wieder öffnet.

Drei Frauen haben im Pfarrheim der katholischen Kirche St. Cyriakus in der Weststadt Platz genommen und löffeln aus einem Teller Soljanka. Weitere Besucher kommen dazu. An einem anderen Tisch sitzt Domkapitular und Propst Martin Tenge. Er setzt sich kurz danach zu den Frauen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Anlass für das zufällige Treffen in der Donaustraße 12: die Freitagssuppe. So hat die Gemeinde ihr Mittagessen-Angebot genannt, das seit Oktober einmal im Monat als soziales Angebot für Stadtteil-Bewohner organisiert wird.