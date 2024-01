Braunschweig. Das große Finale: Kandidatin Carolin bringt Moderator Guido Maria Kretschmer zum Schwärmen. Bekommt sie damit auch eine Top-Wertung?

Die „Shopping Queen“-Woche aus Braunschweig ging am Freitagnachmittag ins große Finale. Bevor Guido Maria Kretschmer (58) seine Punktzahlen an die fünf Kandidatinnen verteilte, hatte Carolin (36) aber noch ihr Shoppingerlebnis vor sich. Für die Umsetzung des Mottos „Erdige Eleganz – Kreiere den perfekten Look in Erdtönen“ erntete sie von Kretschmer sogar Komplimente.