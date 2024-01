Braunschweig. Matthias Eichhorn leitet jetzt die Christophorusschule, das Gymnasium des CJD. Wir stellen ihn vor.

Matthias Eichhorn kam einst als Schwangerschaftsvertretung an das CJD-Gymnasium in Braunschweig. Das ist mehr als 20 Jahre her. Jetzt leitet er die Schule. Zumindest vorübergehend – aber dazu später mehr.