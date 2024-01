Braunschweig. Schulleitungen aus der Region Braunschweig/Hildesheim weisen in einem offenen Brief auf Missstände hin. Was sagt das Ministerium dazu?

In einem offenen Brief haben mehrere Schulleitungen aus der Region Braunschweig/Hildesheim auf die unzureichende Unterrichtsversorgung an den Schulen hingewiesen. Ihr Vorwurf: „Unsere schuleigenen Lösungen, den Unterrichtsausfall für unsere SchülerInnen zu reduzieren, werden systematisch verhindert, indem formale, steuerliche und haushaltsrechtliche Einwände vorgeschoben werden.“ Manche Vorwürfe kann das Ministerium entkräften – doch der Brief zeugt von einer großen Unzufriedenheit unter den Schulleitungen.