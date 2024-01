Braunschweig. Wie kann Kirche für Jugendliche attraktiv bleiben? Darüber sprachen Schüler der Gaußschule und Kirchenvertreter in der Magni-Gemeinde.

Unter dem Motto „Willkommen in der Zukunft“ haben sich rund 80 Schülerinnen und Schüler der Oberstufenreligionskurse an der Gaußsschule damit beschäftigt, wie die evangelische Kirche zukunftsfähig werden kann. In den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes im Magniviertel entwickelten sie am Mittwochvormittag Ideen: Unter anderem ging es darum, wie die Kirche ihre Räumlichkeiten für neue Angebote nutzen kann, wie sie es schafft, den Kontakt zu mehr Menschen herzustellen und welche Menschen es braucht, um diese Ziele zu erreichen. Die Veranstaltung ist Teil des Zukunftsprozesses in der Landeskirche Braunschweig und fand in Kooperation mit der Magni-Gemeinde statt.