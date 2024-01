Andrea Spatzek und der Verleger Anatol Preissler bei der Premierenfeier in der Komödie am Altstadtmarkt. Und: Regisseur Matthias Rippert, Alfred Morina, Kostüme, und der Braunschweiger Schauspieler Andreas Gaida, der an diesem Abend in Braunschweig unter den Besuchern im Staatstheater war. © FMN | Ingeborg Obi-Preuß