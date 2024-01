Braunschweig. Kandidatin Belinda Bona trifft nicht immer den Geschmack von Moderator Guido Maria Kretschmer. In der Punktewertung aber führt sie.

Am Mittwochnachmittag ging „Shopping Queen“ aus Braunschweig in die dritte Runde. Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) und die weiteren vier Kandidatinnen aus der Region nahmen diesmal die ausgewählten Outfits von Belinda (30) unter die Lupe. Das Motto „Erdige Eleganz - Kreiere den perfekten Look in Erdtönen“ sollte auch von ihr umgesetzt werden, doch erneut hatte Kretschmer einiges zu bemängeln.