Braunschweig. Seit Stunden ist der Ort gesperrt. Auch der Zugverkehr ist betroffen, eine Evakuierung ist allerdings nicht notwendig. Was wir aktuell wissen.

Bei Bauarbeiten ist am Mittwochvormittag am Brodweg ein kleiner verdächtiger Gegenstand, eine sogenannte Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) gefunden worden. Wie die Polizei Braunschweig auf Nachfrage mitteilte, rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bundespolizei aus, um diesen Gegenstand zunächst zu untersuchen. Nach Röntgenkontrollen kamen die Experten zum Entschluss, dass dieser Gegenstand gesprengt werden müsse, so die Polizei.

Parallel dazu finden noch immer Erkundungen in den umliegenden Kleingartenvereinen statt. Die Besitzer der Parzellen werden aktuell gebeten, das Gelände zu verlassen. Der Brodweg ist zwischen der Georg-Westermann-Allee im Norden und der Helmstedter Straße im Süden gesperrt. Auch war zwischenzeitlich seit kurz vor elf Uhr das gesamte Schienennetz im Norden des Brodwegs gesperrt. Mittlerweile fahren die Erixx-Züge von und nach Gifhorn allerdings wieder, der Zug um 11.03 Uhr konnte erst mit einer knappen Stunde Verspätung losfahren, der Folgezug fiel aus. Die Streckensperrung in Richtung Helmstedt weiterhin, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit. Die Helmstedter Straße und die Autobahn 39 im Süden sind von der Sperrung nicht betroffen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.