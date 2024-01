Hannover. Landwirte wollen Freitag in ganz Niedersachsen Brücken blockieren und Mahnwachen abhalten. Politische Kompromisse scheinen weit weg.

Vor den letzten Haushaltsdebatten im Bundestag in der kommenden Woche wollen Landwirte in Niedersachsen noch einmal mit Traktoren-Demonstrationen auf ihren Protest gegen eine Streichung der Subventionen bei Agrardiesel aufmerksam machen. Schon in der Protestwoche vom 8. bis zum 15. Januar blockierten die Landwirte zahlreiche Straßen und nahmen an Kundgebungen unter anderem in Braunschweig, Hannover und Berlin teil. Geplant seien für Freitag Proteste an empfindlichen, gut sichtbaren Stellen, etwa an Autobahnbrücken, teilte das Landvolk Niedersachsen in Hannover mit.