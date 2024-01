Braunschweig. Neubauten für Physik, Chemie und Pharmazie sollen kommen. Auch ein Batterieforschungszentrum am Flughafen könnte entstehen.

Im Jahr 2024 stehen die Zeichen auf Bauen an der TU Braunschweig. Da viele TU-Gebäude zeitgleich in den 1970er Jahren errichtet wurden, muss die TU an vielen Stellen nachbessern: Drei große Neubauten will die Universität in diesem Jahr in Angriff nehmen. Eine Übersicht, auf welchem Stand die Planungen für die neuen Gebäude sind: