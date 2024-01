Braunschweig. Bis dahin läuft an der Berliner Straße die Kernsanierung des Daches und des Parkplatzes. Außerdem werden noch Mitarbeiter gesucht.

Noch ist der einstige Real-Markt an der Berliner Straße in Gliesmarode samt Parkplatz eine große Baustelle. Die Altlastensanierung auf dem einstigen Voigtländer-Gelände und die Arbeiten am Gebäude sind aufwendig. Wie das Unternehmen jetzt auf Anfrage mitteilt, soll die Eröffnung voraussichtlich im Juni dieses Jahres stattfinden. „Bis dahin erfolgt noch die Kernsanierung des Daches des ehemaligen Real-Gebäudes sowie des Parkplatzes“, heißt es. Weitere Details nennt Rewe zurzeit nicht. Auf jeden Fall wird aber noch Personal gesucht, wie auf der Rewe-Internetseite nachzulesen ist: unter anderem eine Reinigungskraft, Verkaufspersonal und eine Fleischerin oder ein Fleischer.