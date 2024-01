Braunschweig. Nach einer verbalen Entgleisung in einer E-Mail muss eine 57-Jährige laut Urteil des Braunschweiger Amtsgerichts 750 Euro zahlen.

750 Euro Geldstrafe muss eine 57-Jährige zahlen, die Braunschweigs Oberbürgermeister in einer an ihn adressierten E-Mail beleidigt haben soll. In der E-Mail hatte die Frau kritisiert, dass die Stadt Braunschweig anlässlich des Sommerlochfestivals des CSD Braunschweig eine Regenbogenflagge gehisst und die CSD-Bewegung unterstützt hatte, wie Robin Sühle, Sprecher des Braunschweiger Amtsgerichts, mitteilt.