Braunschweig. Wegen der Energiekrise hat die Stadtbad GmbH Braunschweig umdisponiert. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

Im Zuge ihres Fahrplans für einen klimafreundlicheren Betrieb hat die Stadtbad GmbH die städtischen Hallen- und Freibäder mit Ausnahme des Bürger-Bade-Parks in den vergangenen Monaten mit Photovoltaik(PV)-Anlagen versehen. Die Anlage auf dem Sportbad wird nun als erste der vier Anlagen in der kommenden Woche in Betrieb genommen, heißt es in einer Mitteilung dazu.