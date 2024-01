Braunschweig. Das Universum-Kino zeigt die Doku über eine Balletttänzerin, die um ihre Karriere kämpft. Braunschweiger Tänzer zu Gast.

Das Universum-Kino in Braunschweig gibt am Montag, 22. Januar, Antworten auf die Frage: Wie bekommt eine Tänzerin Ballett und Baby unter einen Hut? Die Dokumentarfilmerin Laura Kaehr aus der Schweiz hat dafür Ballettstar Giulia Tonnelli, erste Solotänzerin am Opernhaus Zürich, drei Jahre mit der Kamera begleitet. Beginn der Sondervorstellung im Rahmen der Dok-Filmreihe im Universum ist um 19 Uhr. Tickets für „Becoming Guilia“ gibt es im Kino. Der Film wird in Kooperation mit dem Tanztheater des Staatstheaters Braunschweig gezeigt.