Braunschweig. Rund 300 Tauben können dort einziehen. Damit soll das wilde Nisten und Brüten im Parkhaus ein Ende haben.

Zwei Spezialcontainer wurden am Sonntagmorgen per Kran auf das oberste Parkdeck der Schlossarkaden gehoben. Es handelt sich um Taubenschläge mit Sitzhocken und Nistzellen für insgesamt rund 300 Tauben. Die Container werden dort dauerhaft stehen und vom Verein Stadttiere Braunschweig betreut. Wie die Vereinsvorsitzende Beate Gries erläutert, sollen dort in den nächsten Monaten nach und nach all jene Tauben einziehen, die zurzeit wild im Parkhaus nisten und brüten. Auch die Tauben aus dem benachbarten Magniviertel sind willkommen.