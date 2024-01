Braunschweig. Ein beispielhafter Überblick über Läden, die seit 2023 neu am Start sind, die umgezogen sind oder die demnächst eröffnen wollen.

Es ist ständig Bewegung in der Braunschweiger Innenstadt. Im vergangenen Jahr waren etliche Neueröffnungen zu verzeichnen. Auffällig ist unter anderem, dass mehrere Angebote und Dienstleistungen rund um die Schönheit dabei sind: Da wären zum Beispiel die Parfumshops „Duftwolke“ in der Gördelingerstraße und „Secret Essence“ am Damm, das neue Tattoostudio „Vean Tattoo“ am Ringerbrunnen sowie die neuen Friseure am Schild, am Kohlmarkt und in der Friedrich-Wilhelm-Straße.