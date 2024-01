Schon seit mehreren Jahren tut sich in der Dompassage an der Schuhstraße nichts mehr. Drinnen herrscht gähnende Leere und kaum noch etwas erinnert an alte Zeiten, als zum Beispiel die Kult-Disco Tango (1973-2012) für lange Nächte sorgte oder namhafte Fachgeschäfte wie „Foto Tiemann“ dort zu finden waren. Nebenan auch ein Leerstand – der Schuhladen Bär ist gegangen. © regios24 | Stefan Lohmann