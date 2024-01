Braunschweig. Fußball- und Kinofans aufgepasst! Zur großen Feier des Lieblingsfilms der BZ-Premierenbesucher haben sich hochkarätige Gäste angesagt.

Es wird eine würdige Feier für den Liebling der BZ-Premieren-Besucher. Wenn wir am Sonntag, 28. Januar, den Film „Wochenendrebellen“ in der 15-Uhr-Vorstellung im Astor-Kino als Jahressieger 2023 noch einmal auf großer Leinwand zeigen, wird nicht nur Regisseur Marc Rothemund dabei sein. Auch Schauspiel-Star Joachim Król hat es jüngst bei seinem Besuch in Braunschweig mit „791 Kilometer“ so gut gefallen, dass er wiederkehrt. Zudem reist Drehbuchautor Richard Kropf an. Und auch die echten Wochenendrebellen kommen! Unser Jahresfilm beruht auf der wahren Geschichte von Jason und Mirco von Juterczenka, die im Film von Cecilio Andresen und Florian David Fitz gespielt werden.