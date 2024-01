Braunschweig. Sabas Coban wird Montag im Astor Filmtheater über seinen Ultra-Lauf quer durch Peru berichten. Ein Sportler der Extreme im Interview.

Er schnauft, brüllt und kämpft gegen das Schneetreiben und die Höhenkrankheit: Sabas Corban rennt quer durch Peru. Mehr als 5000 Kilometer in 87 Tagen. Von der Wüste ins Gebirge. Von Gluthitze in eisige Kälte. Einer, der nie den leichten Weg nimmt. Der Ultraläufer aus Bremen hat einen Film über sein herausforderndes Abenteuer drehen lassen. Er stellt ihn am Montag, 15. Januar, im Braunschweiger Astor Filmtheater vor. „Trail der Träume“ beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss an die Vorführung steht Coban dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Tickets gibt es im Kino. Wir sprachen mit dem 31-Jährigen am Telefon.