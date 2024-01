Braunschweig. Altholz-Verbrennung deckt die Grundlast. Auch Gas, leichtes Heizöl und in diesem Winter zum letzten Mal Steinkohle liefern Wärme.

Die vergangenen Tage gehörten in Braunschweig zu den bislang kältesten dieses Winters. Bei Temperaturen von teils minus 10 Grad Celsius sind die Heizkraftwerke der Stadt gefordert, damit es in den Wohnungen weiterhin warm bleibt. Wie ist die Wärmeversorgung in Braunschweig in diesem Winter aufgestellt? Wir haben beim Versorger BS Energy nachgefragt.